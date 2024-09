Allenatore Milan, Pistocchi svela i tre candidati: c’è lo zampino di Scaroni

Maurizio Pistocchi , noto giornalista, ha espresso un commento sul proprio profilo 'X', svelando i nomi dei tre candidati alla panchina del Milan , in caso di esonero di Paulo Fonseca , attuale allenatore. Il preferito di Paolo Scaroni sarebbe Massimiliano Allegri , mentre Zlatan Ibrahimovic vorrebbe Igor Tudor . Nel mezzo anche Maurizio Sarri , il più adatto alla rosa rossonera, che per altro costa meno dal punto di vista economico del suo collega toscano. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Sembra che per la probabile successione di Fonseca al Milan ci siano attualmente tre candidati. In pole Allegri, considerato il più adatto per restituire alla squadra solidità difensiva, ben visto da Scaroni ma molto costoso, e per questo sgradito alla proprietà. Sarri considerato il più adatto alla rosa rossonera: giocherebbe con il 4-3-3 che tutti (anche parecchi calciatori) preferiscono al 4-2-3-1, e costa meno di Max. E, sorpresa, udor , il preferito dal Boss dei Boss, che con la difesa a tre farebbe tornare il Milan ai tempi di Zaccheroni e che costa meno di tutti. La cosa che mi lascia perplesso è che hanno idee calcistiche completamente differenti Voi chi preferite?".