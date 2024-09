Primavera – Le formazioni ufficiali di Milan-Cesena: Camarda nemmeno in panchina

Le formazioni ufficiali di Milan-Cesena, match valevole per il campionato Primavera e in programma alle ore 18:30 al Vismara

Il Milan Primavera torna in campo dopo il successo nel derby contro l'Inter e lo fa con il Cesena in casa. Alle 16:30 i rossoneri scendono in campo al 'Puma House of Football' per cercare una vittoria che darebbe ulteriore respiro ad una classifica già importante. Ecco le formazioni ufficiali con le scelte dei rossoneri.