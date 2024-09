Milan Primavera, che inizio per Mister Guidi: ora un settembre di fuoco

La difesa si è dimostrata solida, con interventi puntuali e una buona organizzazione. Il centrocampo ha saputo gestire bene i ritmi della partita, dimostrando visione e capacità di interdizione. In attacco, la squadra ha messo in mostra la propria pericolosità, con azioni rapide e precise. C'è da sottolineare che con la nascita del Milan Futuro, tanti dei talenti della Primavera sono finiti in Serie C.