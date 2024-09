Milan, Terracciano non convinceva Pioli, ma piace molto a Fonseca

L'occasione contro la Lazio

Pioli non l'ha mai utilizzato e l'unica volta in cui lo ha schierato come titolare è stata verso la fine della stagione, quando non c'era nulla in gioco. Contrariamente a quanto ci si aspettava, Fonseca decide di schierarlo già alla terza giornata contro la Lazio. Tuttavia, Terracciano ha offerto una prestazione incolore. Ha mostrato alcune incertezze ed è stato frequentemente superato nell'uno contro uno. Sicuramente l'occasione di giocare titolare all'Olimpico non è stata sfruttata al massimo dall'ex Verona.