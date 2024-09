Cosa può dare Ruben?

Loftus-Cheek è un giocatore completamente diverso. Col Chelsea giocava spesso da mezzala. Lo scorso anno con il Milan di Pioli, una volta trovata la via, giocava praticamente da seconda punta aggiunta. L'inglese, però, non tornava molto indietro per legare il gioco, come fa Morata con Fonseca. Inoltre non ha i piedi e la visione dello spagnolo. Può sicuramente aggiungere fisicità e corsa. Ma oggi, e forse non solo, deve cercare di fare il lavoro dello spagnolo, soprattutto in fase di non possesso. Può pressare e sacrificarsi come Alvaro? Questa è la speranza di Fonseca.