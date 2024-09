Oggi, venerdì 27 settembre , alle ore 20:45 , allo stadio 'San Siro' di Milano si giocherà il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Lecce di Luca Gotti , valido per la 6^ giornata della Serie A 2024/2025 . I rossoneri sono alla ricerca di continuità: la squadra, infatti, arriva da due vittorie consecutive in campionato (contro Venezia e Inter). In mezzo il brutto KO di Champions contro il Liverpool. La sfida contro il Lecce potrebbe essere una prova del nove per Fonseca: dove si trova il suo Milan? Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce da 'La Gazzetta dello Sport'.

Paulo Fonseca è alla ricerca della continuità. Per questo dovrebbe confermare quasi appieno la squadra che ha battuto l'Inter. In difesa, davanti a Maignan, confermata la coppia Tomori-Gabbia. Pavlovic e Thiaw in panchina. A sinistra Theo Hernandez, a destra Emerson Royal. Manca Calabria: pronto Jimenez dalla panchina. A centrocampo Fofana e Reijnders davanti alla difesa. Musah pronto a subentrare. Abraham in avanti. Leao a sinistra, Pulisic a destra. L'unico cambio previsto sulla trequarti: spazio a Loftus-Cheek, con Morata che dovrebbe partire dalla panchina per una borsite. Okafor non ci sarà per un affaticamento.