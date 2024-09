Calciomercato Milan – Ricci, c’è una speranza: ecco la mossa dei rossoneri

Calciomercato Milan - Ricci resta un'idea viva. Il Diavolo si informa e studia la mossa

L'infortunio serio di Ismael Bennacer, scrive 'Il Corriere dello Sport', potrebbe spingere il Milan a puntare forte su un altro centrocampista durante il calciomercato invernale. Un'idea attuale potrebbe essere quella di puntare su un giocatore di qualità come Samuele Ricci. Il centrocampista italiano del Torino piaceva già in estate ma per una serie di scelte il Milan è andato su altri profili. Ora potrebbe ripresentarsi la candidatura di Ricci in vista di gennaio, ma c'è un grosso ostacolo, ovvero il prezzo del cartellino. Le buone prestazioni in granata e le convocazioni in nazionale hanno fatto lievitare la valutazione del giovane italiano. Il Milan però si starebbe informando sperando di potere inserire qualche contropartita tecnica gradita dal Torino.