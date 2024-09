Calciomercato Milan – Raiola: “Bennacer? Solo chiacchiere, voleva restare”

Non si capisce dall'ultima frase del procuratore, se 'non è facile lasciare il Milan' è più una difficoltà data dallo scarso appoggio che dal il club rossonero in uscita ai suoi giocatori. Oppure se è un fattore di cuore, quindi che diventa difficile lasciare il Milan perché ci si affeziona troppo. Fatto sta che Bennacer è rimasto a Milano, ha solo avuto 'qualche chiacchiericcio'. L'algerino ha subito un brutto infortunio che lo terrà fuori qualche mese, ma la sua voglia di Milan è stata dimostrata anche con le esultanze social per il derby. LEGGI ANCHE: Le diavolerie di Fonseca: ecco il nuovo Milan tra centrocampo e attacco >>>