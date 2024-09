In difesa, invece, lascia ancora qualche zona scoperta. Fonseca alternerà i quattro centrali a sua disposizione ( Matteo Gabbia , Fikayo Tomori , Strahinja Pavlović e Malick Thiaw ): i quali, aiutati da uno Youssouf Fofana in repentina crescita di condizione atletica, sono destinati ad essere certamente più solidi nelle prossime partite.

Reijnders più libero, davanti Morata e Abraham

Partendo dalla mediana, Reijnders ha maggiori possibilità di intravedere gli spazi: avanzato sulla trequarti, inevitabilmente si ridurrebbero. In attacco le punte sono diventate due. Insieme ad Álvaro Morata c'è Tammy Abraham. Il primo si sacrifica tra le linee, il secondo ha spazio in area di rigore. Entrambi corrono e pressano tanto, assicurando al Milan di non trovarsi mai in inferiorità numerica.