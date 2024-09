CALCIOMERCATO MILAN

Da poco meno di un mese si è concluso il calciomercato estivo 2024, ma in casa Milan i dirigenti non si fermano mai. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il Senior Advisor della proprietà, Zlatan Ibrahimović, sono già alla ricerca di giocatori che, nel 2025, possano fare al caso del Diavolo. Sia per la sessione di 'riparazione', quella di gennaio, sia per quella estiva. Quando arriverà il momento di costruire la squadra per la prossima stagione.