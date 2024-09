Derby Inter-Milan, Impallomeni: “Per me è stato sorpreso anche Fonseca”

Derby Inter-Milan, Impallomeni: "Visto qualcosa di diverso, nonostante il no di Fonseca"

"Per come è stata ottenuta, è stata una vittoria autorevole. Per me è stato sorpreso anche Fonseca da una prestazione del genere. E' sembrata una squadra non in crisi ma addirittura capolista. Qualcosa di diverso abbiamo visto, nonostante dica di no Fonseca". LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca detta la via: poco turnover alla ricerca del giusto equilibrio