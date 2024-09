Milan, per Fonseca niente turnover: con il Lecce per trovare la quadra

Il Milan è atteso da diversi impegni che potrebbero risultare molto importanti per il prosieguo della stagione: Lecce, Bayer Leverkusen, Fiorentina, Udinese, Club Brugge e Bologna. 4 partite per continuare la corsa in campionato e 2 partite per rimettersi in carreggiata anche in Champions League. Vincere contro il Lecce diventa così fondamentale per dimostrare che il successo contro l'Inter non è stato affatto casuale. Offrire una buona prestazione contro il Bayer Leverkusen, invece, per riprendersi dalla dolorosa sconfitta contro il Liverpool.