Continua la stagione del Milan . Ibrahimovic e la dirigenza rossonera continueranno a lavorare anche per il futuro. Saranno molto importanti due rinnovi in casa rossonera: quelli di Maignan e quello di Theo Hernandez . Ecco le ultime news.

Milan, Maignan e Theo Hernandez agli antipodi: le ultime sui rinnovi dei big

Come riportato da calciomercato.com, il Milan e Maignan viaggiano a gonfie vele per il rinnovo. La trattativa è in fase avanzata. Sia la dirigenza che il calciatore, infatti, contano di chiudere tutto a stretto giro di posto. C'è già un'intesa verbale tra le parti per un contratto fino al 2028 a circa 5 milioni di euro netti a stagione più un altro milione di bonus. Ultimi dettagli prima della fumata bianca definitiva.