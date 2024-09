CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato estivo 2024 in archivio da neanche un mese, ma in casa Milan già si pensa alle sessioni invernale ed estiva del 2025. Un grande club, infatti, ha il dovere di restare operativo H24 e 7 giorni su 7 per cercare di non farsi sfuggire le occasioni migliori. I dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, con la supervisione di Zlatan Ibrahimovic - Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per la società di Via Aldo Rossi - hanno chiaramente in mente dove poter rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.