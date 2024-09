Se lo sorprende che prima del Derby era sull'orlo dell'esonero e ora un genio: "Me lo aspettavo, i portoghesi sono uguali. Sono stato in una piazza in cui era così. Se vinciamo siamo i migliori, se perdiamo non dico cosa... Ho fatto la stessa cosa che ho fatto in queste settimane. A volte quando non stiamo bene non vogliamo leggere niente, ma quando vinciamo è diverso. Però per me non è cambiato. Non ho guardato niente. Per me non è cambiato niente. Dobbiamo continuare a lavorare, a imparare e migliorare. È la cosa più importante per me. Un giorno quando ero in Portogallo, sono uscito dallo stadio e il mio bambino di 12 anni mi diceva che i tifosi erano arrabbiati con me. Ho detto la stessa cosa: chi era arrabbiato il giorno dopo avrebbe battuto le mani... Poi di nuovo. Il calcio è così, è emozione. È normale. C'è allegria e tristezza quando non si vince. Essere tifosi è essere questo, non è essere equilibrati. Io devo essere equilibrato perché sono allenatore, però capisco l'irrazionalità perché è l'amore dei tifosi. Lo capisco bene e non ho sentimenti negativi per chi non era con me e ora lo è".