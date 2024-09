Probabili formazioni, Milan-Lecce: Fonseca prepara qualche cambio?

Il Milan potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi Fonseca ha provato il giovane Jimenez titolare a destra. Visto i problemi fisici di Calabria e un Emerson Royal che potrebbe riposare, lo spagnolo potrebbe partire da titolare a sorpresa. Per quanto riguarda il resto della squadra, le novità arrivano dall'inviato per Sky Baiocchini. In porta dovrebbe giocare Maignan, con a sinistra Theo Hernandez. Al centro Gabbia sicuro del posto, possibile ballottaggio tra Pavlovic e Tomori, con l'ultimo in vantaggio. A centrocampo dovrebbero partire di nuovo da titolari Musah e Loftus-Cheek. In avanti Leao a sinistra e Pulisic a destra, (occhio a Chukwueze) Abraham in avanti. Morata al momento in vantaggio su Reijnders per il ruolo da finto trequartista.