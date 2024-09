Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato a Mediaset delle sue prime partite in rossonero e di cosa vuole Fonseca. Le sue parole

Su cosa è cambiato nel Milan post Derby

"Quasi niente, solo la fiducia. Giusto la fiducia che ci mancava un po'. So che nella mia testa, e nella testa dei miei compagni, volevamo fare bene, ed è quello che abbiamo fatto. Serviva giusto una vittoria per aumentare la fiducia per iniziare qualcosa di nuovo".