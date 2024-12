Milan, via Fonseca e torna Allegri? L’esperto: “Ecco quando accadrà”

Una clamorosa voce di un cambio sulla panchina del Milan si sta facendo strada in queste ore: un'indiscrezione che vorrebbe l'attuale allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca, verso l'esonero in favore del ritorno a Milano di Massimiliano Allegri. 'Rumors' che giungono nella giornata di Milan-Genoa, partita della 16^ giornata della Serie A 2024-2025. Ma, soprattutto, gara in cui il club rossonero festeggia ufficialmente il suo 125esimo compleanno e nella quale Fonseca farà giocare qualche ragazzo del Milan Futuro non soltanto per questioni meramente di campo. Ma facciamo un po' d'ordine. PROSSIMA SCHEDA