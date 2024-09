Milan, prima il Derby e poi Cardinale: è così che cala l’entusiasmo dei tifosi

I tifosi, di tutta risposta, si sono domandati come mai, allora, Cardinale non si sia candidato a presidente della Lega Serie A . Lo statunitense è il proprietario del Milan e la crescita del club rossonero deve rappresentare la priorità. Eppure, il numero uno di RedBird pare avere un piano decisamente più esteso. Vero, a guardare il quadro generale ci sarebbe l'effettiva necessità di sviluppare maggiormente un sistema che si presenta come vecchio e malconcio, ma al tifoso, questa situazione, quanto può interessare?

L'intento, di per sé, è anche nobile, ma tali intenzioni indispettiscono, e non poco, ogni tifoso rossonero. Il Milan viene prima di tutto e spodestare coloro che riempiono lo stadio, aiutandoti con il fatturato, non è assolutamente la mossa più astuta. Il derby avrebbe potuto riportare una momentanea pace fra le due parti, ma Cardinale ha deciso, nuovamente, di parlare da investitore e non da proprietario di un club.