Milan, Galliani Jr. su Calhanoglu: “Cerca di rovinare il derby di Milano”

Gianluca Galliani , figlio di Adriano , ha di recente rilasciato delle dichiarazioni sul derby tra Inter e Milan . Il figlio dell'ex dirigente rossonero ha espresso un dissenso nei confronti di Hakan Calhanoglu per i suoi comportamenti nelle stracittadine milanesi. Galliani 'Jr.' vive il derby come una partita di grande di rispetto e coesione. Ecco le sue parole direttamente dal profilo Linkedin:

Sul suo rapporto con il derby

"C’è una cosa che ho sempre amato della nostra città ed è la civiltà con cui i tifosi di Milan e Inter affrontano il derby. Posso personalmente testimoniare che in tantissimi anni di Milan non mi è mai capitato che per la strada un tifoso dell’Inter insultasse mio padre o me. Sono sempre stati rispettosi. Pur essendo il derby più titolato d’Europa e quindi il più competitivo (nessuno ha 10 Champions divise tra due squadre), i tifosi vanno insieme allo stadio, esultano, soffrono, si sfottono in maniera sana e poi tornano a casa serenamente."