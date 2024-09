Il Milan di Fonseca fin qui non è mai rimasto a secco: due gol contro Torino, Lazio e Inter, quattro contro il Venezia. Soltanto uno nella sconfitta di Parma. Vanno in gol tutti, difensori, centrocampisti e attaccanti. Vecchi e nuovi rossoneri. Con nove marcatori differenti, nessuno in campionato ha tanta varietà. Pulisic, come detto, è il migliore. E, se si considera anche il gol in Champions League contro il Liverpool, va in rete da tre partite consecutive.