Sulla sua trasformazione in difensore : «Gabbia aveva le caratteristiche che cercavamo nei difensori del futuro. Già in quegli anni volevamo formare nelle squadre giovanili uno stile di gioco che prevedesse la costruzione dal basso, quindi con centrali dal piede educato e dalla personalità equilibrata. Matteo era il profilo perfetto».

Sul gol di Gabbia che ha deciso il derby Inter-Milan: «Beh, dire che me l’aspettavo sarebbe una bugia. Ma ero sicuro che avrebbe fatto carriera, perché è sempre stato un ragazzo e poi un calciatore serio, determinato e in grado di migliorare col tempo, grazie anche a chi gli è sempre stato vicino nella crescita. Gabbia è come un fiore che hai annaffiato per mesi e mesi e alla fine sboccia in tutto il suo splendore».