Nel calcio di oggi, l'allenatore gioca un ruolo fondamentale. E in un'estate in cui c'erano nomi di peso come Maurizio Sarri o Antonio Conte disponibili, il Milan ha scelto Paulo Fonseca. Una scommessa che, a poco a poco, si sta dimostrando vincente. Oltre a questo, il mercato ha cominciato a dare risultati concreti, con Alvaro Morata e Tammy Abraham che hanno sorpreso positivamente. Il Milan si trova nella posizione di dover difendere il secondo posto della scorsa stagione, ottenuto sotto la guida del tanto criticato Stefano Pioli. Con i nuovi acquisti come Strahinja Pavlovic, Emerson Royal e Youssouf Fofana, sembra che la squadra possa riuscirci e la vittoria nel derby ne è stata la conferma.