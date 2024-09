Milan-Lecce, Di Marzio: “Provato Jimenez titolare. Calabria ancora out?”

Come riporta Gianluca Di Marzio, pare che a Milanello, in vista del Lecce sia stato provato Alex Jimenez come terzino titolare. A destra c'è l'obiettivo di far riposare Emerson Royal e la probabile assenza di Davide Calabria sta complicando i piani. Ecco perché si sta pensando ad un inizio da titolare per Jimenez. Gli altri dubbi di Paulo Fonseca rimangono di carattere difensivo. Chi far giocare in difesa tra Tomori-Gabbia-Pavlovic, con l'inglese vicino a sedersi in panchina. Il Milan dopo il Lecce affronterà il Bayer Leverkusen in Champions League e vuole arrivare al meglio alla sfida di martedì 2 ottobre. Il quartetto difensivo sembra poter essere composto da Jimenez, Gabbia, Pavlovic e Theo Hernandez.