"Fonseca conferma il più possibile la squadra del derby". Dubbi su Morata: "Morata domani mattina farà un test per capire come sta, ma Loftus-Cheek probabilmente prenderà il suo posto da trequartista". In difesa: "Gabbia confermato: giocano lui e Tomori". L'assenza pesante: "Okafor è affaticato: non sarà convocato".