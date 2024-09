Venerdì 27 settembre , alle ore 20:45 , allo stadio 'San Siro' di Milano si giocherà il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Lecce di Luca Gotti , valido per la 6^ giornata della Serie A 2024/2025 . Il successo nel derby contro l' Inter ha dato grandissima fiducia ai rossoneri, ma ora serva continuità. Il Diavolo affronta i ragazzi di Gotti e poi, martedì, il temibile Bayer Leverkusen in Champions League. Il portoghese cerca la terza vittoria consecutiva in campionato che potrebbe lanciare del tutto i rossoneri. Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce (fonte Gazzetta.it).

Probabili formazioni, Milan-Lecce: chi al posto di Morata?

Dalle stesse parole di Paulo Fonseca, il Milan cerca continuità dopo il derby, per questo non dovrebbe cambiare nulla, tranne una cosa. Difesa a quattro confermata davanti a Maignan: Emerson Royal, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo, nonostante la Champions di martedì, dovrebbero giocare Fofana e Reijnders. Pulisic e Leao a supporto di Abraham. L'unico dubbio resta chi giocherà sulla trequarti: Morata è in dubbio per una botta. Al suo posto potrebbe giocare Loftus-Cheek. Questo l'unico dubbio per Paulo Fonseca. Poi ci sarà la Champions League. Okafor dovrebbe saltare la gara.