Milan-Lecce, Abraham ha ‘rapito’ Fonseca: ecco il suo obiettivo

Tammy Abraham , scrive 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, si prende il Milan. Fonseca trova un attaccante fondamentale per caratteristiche tecniche e fisiche, ma anche a livello emotivo. Non è certo un caso che stasera con il Lecce l’attaccante inglese giocherà da titolare per la terza partita di fila. Le sue quotazioni sono in fortissima ascesa.

Milan-Lecce, Abraham vuole rimanere e aprire un ciclo: serve il passo successivo

Abraham, si legge, ha rapito Fonseca fino al punto di escogitare la mossa sfoderata nel derby di una convivenza più che possibile con lo stesso Morata in attacco. I due sembrano completarsi molto bene. Per Tammy serve il passo successivo: integrarsi al meglio con tutti, in primis con Leao. L'obiettivo sarebbe quello di tornare ai fasti del 2021/22, quando chiuse la stagione con 26 gol con la maglia della Roma. Abraham è stato fermato spesso dagli infortuni, ma vorrebbe aprire un ciclo lungo al Milan, cercando di convincere la dirigenza a comprarlo del tutto dalla Roma. Questa sera un altro test per l'inglese: adattarsi a un compagno d'attacco diverso da Morata, ovvero Loftus-Cheek. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ricci e non solo: quattro nomi in lista. Una sorpresa