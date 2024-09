Milan, Morata e Abraham chiamano alla leadership: Leao, ora tocca a te

Alvaro il leader

Morata, e non è una sorpresa, si sta rivelando come il vero leader carismatico di questo gruppo. L'attaccante spagnolo si è fin da subito assunto due pesanti responsabilità: sostituire Olivier Giroud e diventare il capofila del Diavolo. Già nel pareggio interno contro il Torino avevamo assistito ai comportamenti tipici di un leader: scuotere la squadra e arringare il pubblico. Dopo un periodo di stop, Morata torna in campo dal primo minuto in una partita delicata come il derby e sfrutta tutta la sua esperienza per guidare il Milan a una vittoria che mancava da troppo, ma davvero troppo, tempo.