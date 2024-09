'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Lecce, partita della 6^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domani sera a 'San Siro' e, per l'occasione, ha ricordato come l'allenatore Paulo Fonseca non sembri intenzionato a rivoluzionare la formazione che ha vinto il derby contro l'Inter.