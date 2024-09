Milan-Lecce, Loftus-Cheek: che occasione! Per ora ha deluso

Alvaro Morata, come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, dovrebbe partire dalla panchina per Milan-Lecce. Occasione per Loftus-Cheek

Alvaro Morata , come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, dovrebbe partire dalla panchina per Milan-Lecce a causa di una borsite. Questo anche in via precauzionale visti i prossimi appuntamenti dei rossoneri di Fonseca: martedì il Leverkusen e poi la Fiorentina. Qui potrebbe servire l'esperienza dello spagnolo. Fonseca, quindi, potrebbe essere costretto a cambiare, a suo malgrado, un pezzo della squadra. Loftus-Cheek è pronto a subentrare nel ruolo di falso trequartista al posto di Morata.

Milan-Lecce, Fonseca deve ritrovare Loftus-Cheek: potrebbe essere fondamentale per i rossoneri

Lo scorso anno, proprio contro il Lecce, si sbloccò. Primo di una serie di sei gol, a cui aggiungerne altri quattro in Europa League: doppia cifra con cui pareggiò i conti del 2018-19, miglior stagione in carriera. Come ricorda la rosea il suo inizio stagionale non è stato al top, anzi: media del 5,7 in Serie A. Morata, contro l'Inter, aveva offerto grande sacrificio in copertura e la solita qualità nel dialogo d'attacco con Abraham e gli esterni. Reijnders ha giocato molto bene al fianco di Fofana in costruzione. Per questo arriva per Loftus-Cheek l'occasione da sfruttare. Al momento è stato poco incisivo, ma ritrovarlo potrebbe essere fondamentale per Fonseca e il Milan per avere valide alternative alla squadra che ha convinto contro l'Inter.