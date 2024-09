Milan-Lecce, oltre 70 mila tifosi a San Siro | PM NEWS

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, per Milan-Lecce di domani sera oltre 70mila spettatori per un San Siro pieno di passione

Venerdì 27 settembre , alle ore 20:45 , allo stadio 'San Siro' di Milano si giocherà il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Lecce di Luca Gotti , valido per la 6^ giornata della Serie A 2024/2025 . Il successo nel derby contro l' Inter ha dato grandissima fiducia ai rossoneri, ma ora serva continuità. Il Diavolo affronta i ragazzi di Gotti e poi, martedì, il temibile Bayer Leverkusen in Champions League. Il portoghese cerca la terza vittoria consecutiva in campionato che potrebbe lanciare del tutto i rossoneri. Grande risposta dei tifosi rossoneri.

Milan-Lecce, i tifosi rispondono dopo il derby: in 70 mila a San Siro

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, per Milan-Lecce di domani sera oltre 70mila spettatori per un San Siro pieno di passione. Un modo per rispondere all'ottima prestazione dei ragazzi di Fonseca contro l'Inter.