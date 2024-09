Venerdì 27 settembre , alle ore 20:45 , allo stadio 'San Siro' di Milano si giocherà il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Lecce di Luca Gotti , valido per la 6^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Il successo nel derby contro l' Inter ha dato grandissima fiducia ai rossoneri, che ora però non si devono adagiare sugli allori e anzi devono continuare su questa rotta per togliersi altre soddisfazioni.

Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it', il tecnico Paulo Fonseca dovrebbe confermare l'undici che ha battuto l'Inter. In porta quindi giocherà il solito Mike Maignan, mentre in difesa dovrebbero esserci Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. I due centrali potrebbero essere invece Matteo Gabbia (che relega in panchina Strahinja Pavlovic) e Fikayo Tomori. A centrocampo spazio Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders con Christian Pulisic e Rafael Leao larghi. In attacco il tandem composto da Tammy Abraham e Alvaro Morata.