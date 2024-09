CALCIOMERCATO MILAN

Con 1 gol e 2 assist in 184 minuti, Abraham ha avuto un impatto notevole. I 1,5 milioni spesi per il suo prestito dalla Roma sono stati un investimento azzeccato, e il Milan punta a riscattarlo a fine stagione per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni. Se continua su questi livelli, però, non è escluso che i rossoneri decidano di accelerare l'operazione già in inverno. Tammy ha ritrovato fiducia e sintonia con squadra e tifosi, tornando ai livelli della prima stagione alla Roma. LEGGI ANCHE: Milan, Gabbia svela la verità sul rinnovo: poi vira sul sogno del gol nel derby. E su Spalletti ...