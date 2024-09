Milan Futuro-Spal, Chaka Traorè: “Fiducia in Bonera. La prima squadra…”

Chaka Traorè , attaccante del Milan Futuro , ha parlato a Milan TV al termine della vittoria contro la Spal . Primi storici tre punti per l'Under 23 in Serie C. Traorè è stato decisivo con il gol della vittoria. Ecco le sue parole sul progetto e non solo.

Milan Futuro-Spal, Chaka Traorè: "Sapevano che la vittoria sarebbe arrivata"

"Oggi siamo tutti contenti. Sapevano che la vittoria sarebbe arrivata. Abbiamo fiducia in Bonera. Sono contento per me, ma soprattutto per il gruppo. Questa vittoria ci serviva per continuare il percorso del Milan Futuro. Nello spogliatoio stiamo bene e siamo uniti, cercando di essere protagonisti nel Milan Futuro e in Serie C. Prima squadra? Ci guardano, dobbiamo sempre dare il massimo sul campo".