Serie C – Pagelle Milan Futuro-SPAL 2-1: male Liberali e Vos. Brilla Traorè

Il Milan Futuro trova i primi tre punti della stagione nella sfida alla SPAL, match valido per la 6^ giornata del Girone B della Serie C Now 2024/25. La partita si è conclusa sul risultato di 2-1 per i rossoneri con i gol di Hodzic e Chaka Traoré. Ecco, di seguito, le pagelle secondo la nostra www.