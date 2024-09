L'esultanza di Theo Hernández (difensore AC Milan) per il suo gol in Milan-Lecce 3-0 (Serie A 2024-2025) | News (Getty Images)

Milan-Lecce 3-0, una vittoria molto importante per i ragazzi di Fonseca. I rossoneri rafforzano la prova convincente contro l'Inter di settimana scorsa e serviva proprio una prestazione del genere. Giocatori con voglia, concentrati in entrambe le fasi e con la testa nella gara. Non era scontato, anzi. Ci voleva pochissimo a cadere nella facile tentazione di sottovalutare un avversario che ha giocato trenta minuti di alta qualità, salvo poi cadere sotto l'attacco del Milan.