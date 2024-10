Fiorentina-Milan, Fonseca: “Napoli favorita per lo Scudetto” | PM NEWS

Cosa ha insegnato Leverkusen: "Per voi magari non sarà importante, ma per me è importante capire esattamente cosa succede in partita. Quello che è difficile è dire ai miei giocatori che il gioco posizione è ed è stato importante. Dobbiamo continuare a migliorare, ma ora devo dirgli che arriviamo a una partita in cui il gioco posizionale non è importante. Perché affrontiamo una squadra che gioca uomo su uomo. Non dico cosa dico alla squadra, ma solo in Italia è così, non è facile. In altri campionati non abbiamo squadre che giocano a uomo. Rice quando ha giocato con l'Atalanta ha detto lo stesso. Perché il Leverkusen ha avuto difficoltà a giocare con l'Atalanta... Perché non esiste questa realtà all'estero. Immagina il Leverkusen a giocare una stagione col gioco posizionale sullo spazio. Poi arriva all'ultima partita a dire ai giocatori di cambiare tutto. Non è facile cambiare. Non sono quattro giorni che lo cambiano. Qui dobbiamo cambiare in due giorni. L'Udinese ha gioco posizionale, poi Fiorentina no, poi un'altra... Per allenatori e giocatori non è facile. Solo in Italia è così, all'estero ci sarà al massimo una squadra".