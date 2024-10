Milan, Fonseca: “Kalulu? E’ stata anche una scelta del giocatore”

Fiorentina-Milan , 7^ giornata della Serie A 2024-25 . Paulo Fonseca e i rossoneri vanno alla ricerca della quarta vittoria di fila in campionato anche se non sarà una trasferta semplice per il Diavolo. Il Milan andrà senza tre giocatori: Calabria, Jovic e Loftus-Cheek ( LEGGI QUI ). Solita conferenza stampa alla vigilia per l'allenatore portoghese. Ecco il parere di Fonseca sulla cessione di Kalulu alla Juventus.

"Non parlo di giocatori che non sono qui. Parlo dei miei giocatori. Non è più qui, ma non devo dimenticare che è stata anche una scelta del giocatore. Ora non ha senso fare paragoni tra chi è qui e chi è in altre squadre". LEGGI ANCHE: Fiorentina-Milan, segui con noi le parole di Fonseca in conferenza