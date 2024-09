Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan , tra gli altri, ha seguito da vicino Santiago Gimenez per rinforzare l'attacco e a tal proposito è emerso un clamoroso retroscena. I rossoneri, come noto, avrebbero dovuto rimpiazzare Olivier Giroud , che al termine della passata stagione ha salutato il club per accasarsi ai Los Angeles FC . Il primo nome in lista sin da subito era quello di Joshua Zirkzee , anche se i problemi con il suo agente hanno complicato le cose. E tra le prime alternative c'era anche il messicano.

Calciomercato Milan - In estate offerta per Gimenez: ecco il retroscena sull'affare saltato

Nella giornata odierna 'Periodico AM Leon', portale messicano, ha spiegato perché i vari club interessati non sono riusciti a prenderlo. Per quanto riguarda il Milan, i rossoneri avevano presentato almeno un'offerta al Feyenoord per l'attaccante. E lo stesso ha fatto il Liverpool. Se però il club inglese non era una destinazione gradita da Santiago Gimenez, il Milan era il club preferito dal messicano per il suo futuro. La proposta presentata, però, non è stata ritenuta sufficiente dal club olandese, che ha quindi fatto saltare l'affare.