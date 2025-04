Fontana e Sala a confronto: Olimpiadi, San Siro e grandi progetti nel futuro

Il futuro di San Siro

Altro nodo centrale dell’incontro è stato il futuro dello stadio di San Siro. In attesa della conclusione del bando, prevista per la fine di aprile, si è parlato della possibilità di riqualificare l’area del Meazza, anche con attività commerciali. In tal caso, la Regione sarebbe coinvolta nei processi autorizzativi. È per questo che si punta ad avviare una conferenza dei servizi che coinvolga Comune e Regione, per costruire un percorso condiviso. Un primo segnale di collaborazione che potrebbe rivelarsi decisivo per sciogliere il rebus San Siro, ancora senza una direzione definitiva tra abbattimento, restyling e nuovi progetti.