Gimenez, il talento che stenta a decollare: il Milan dovrà decidere che fare

Quando il Milan ha deciso di scommettere su Santiago Giménez , giovane attaccante messicano proveniente dal Feyenoord , l’entusiasmo era palpabile. Il suo arrivo, per circa 30 milioni di euro il 3 febbraio 2025, sembrava un colpo importante per la squadra rossonera, bisognosa di un centravanti dinamico e versatile. L’entusiasmo iniziale, alimentato dalle sue prestazioni di alto livello in Olanda, sembrava confermare che il club avesse trovato la soluzione al suo bisogno di freschezza offensiva. Tuttavia, a distanza di mesi, la situazione di Gimenez a Milano sta diventando più complicata di quanto inizialmente previsto.

Un avvio promettente

L’esordio di Gimenez in rossonero è stato decisamente positivo. Subentrato a Abraham durante la vittoria per 3-1 contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia, il messicano ha subito lasciato il segno, fornendo un assist a Joao Felix per il gol del Milan. Poco dopo, l’8 febbraio, è arrivato il suo primo gol con la maglia rossonera, in occasione della vittoria per 2-0 contro l’Empoli. Questi primi segnali avevano fatto ben sperare i tifosi, che vedevano in lui un attaccante dalle grandi potenzialità, capace di adattarsi bene al gioco offensivo del Milan.