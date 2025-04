Il Ranking UEFA: la Serie A cerca di recuperare terreno nelle Coppe Europee

La vittoria dell’Inter in Champions League e la sconfitta del Real Madrid hanno riacceso le speranze per l’Italia nel Ranking

La vittoria dell’ Inter in Champions League e la contemporanea sconfitta del Real Madrid hanno riacceso le speranze per l’Italia , che si avvicina così alla Spagna nel ranking UEFA . Tuttavia, il divario tra le due nazioni resta ancora ampio, e il quinto posto, che garantirebbe un accesso diretto alla Champions League , sembra un obiettivo difficile da raggiungere.

Per mantenere vive le possibilità di scalare la classifica, gli occhi sono puntati sulla partita di questa sera tra Barcellona e Borussia Dortmund. Una vittoria dei tedeschi potrebbe tenere speranze vive per le squadre italiane. Giovedì, il focus si sposterà su Europa League e Conference League, dove Lazio e Fiorentina sono chiamate a dare il loro contributo per mantenere alta la bandiera dell’Italia in Europa. Da non dimenticare anche le sfide in Europa League di Athletic Bilbao contro i Rangers e il Betis Siviglia contro i polacchi dello Jagiellonia.