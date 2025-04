Vinicius carica il Real Madrid: “Nessuna scusa, dobbiamo vincere al Bernabeu”

La sconfitta in terra londinese ha messo il Real Madrid in una posizione estremamente difficile. Per accedere alle semifinali, la squadra di Carlo Ancelotti avrà bisogno di una vittoria con almeno quattro gol di scarto contro un Arsenal che ha dimostrato grande solidità e determinazione nella gara d'andata. Un'impresa che si preannuncia ardua, ma che, come ha sottolineato Vinicius, non è impossibile, soprattutto con il supporto dei propri tifosi al Santiago Bernabeu.