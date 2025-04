Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid ed ex allenatore del Milan , ha parlato ai microfoni di Movistar per commentare la sconfitta subita contro l'Arsenal , analizzando la performance della sua squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, Ancelotti: "La squadra, dopo i due gol, è crollata mentalmente"

"Per un'ora la squadra era ben messa in campo, poi abbiamo pagato i gol che hanno segnato da palla ferma, la squadra è caduta mentalmente, è una sconfitta dura. Soprattutto per quello che non siamo stati in grado di fare nella seconda parte quello che nella prima abbiamo fatto bene. Al ritorno bisogna fare di tutto per cercare di recuperare".