Mareggini elogia Maignan: “Io lo preferisco a Sommer. E’ grazie a lui se…”

Gianmatteo Mareggini , ex portiere della Fiorentina , è stato ospite a Radio FirenzeViola , dove ha commentato non solo le prestazioni di David De Gea , ma anche quelle di Mike Maignan . Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

“Il pareggio contro la Fiorentina? Merito di Maignan”, il commento di Mareggini

Su Maignan: "Io lo preferisco a Sommer. Tutti dicono che Maignan ha un'annata infelice rispetto al passato. Non sono d'accordo: se il Milan ha ancora speranze di andare in finale di Coppa Italia è grazie a lui. Così come per il pareggio contro la Fiorentina, merito suo".