Mancini: “Ritorno in Nazionale? Chi lo sa, questo non si può dire”

In serata, come riportato da Sky Sport , Mancini ha parlato anche dell' Italia , squadra che ha allenato dal 2018 al 2023, commentando la sua esperienza, inclusa la vittoria di Euro 2020 , che, a causa della pandemia, si è giocata nel 2021 in Inghilterra.

Mancini: "Nazionale? La paretesi più bella di sempre"

Queste le sue parole: "Io penso che la Nazionale sia un'ottima squadra, sono tutti giocatori che hanno debuttato con me o sono venuti con me, la maggior parte. Voglio bene a loro e sono sicuro che faranno benissimo perché secondo me stanno migliorando. Ritorno in Nazionale? Per me è stata la parentesi più bella di sempre, vincere con la Nazionale è qualcosa di totalmente diverso, quindi chi lo sa. Questo non si può dire".