Fiorentina-Milan, Morata tornerà titolare — Il suo ingresso in campo non ha portato gli effetti sperati, ma ha dato sicuramente la scossa ad una squadra intorpidita. Dimostrando, ancora una volta, come Morata - al momento - sia troppo importante per l'economia di gioco del Milan di Fonseca. Il quale, dunque, contro la Fiorentina lo riproporrà titolare.

Giocherà insieme a Tammy Abraham, nel 4-2-3-1 che diventa 4-2-4 in fase di possesso, in posizione di 'trequartista'. Morata è prezioso per la manovra offensiva, perché pressa sugli avversari ed è incisivo in zona gol, generoso nei recuperi e nella corsa, coinvolge tutta la squadra a dare di più grazie al suo atteggiamento.

Tapiro da Striscia per la vicenda con il Sindaco di Corbetta — Gioca sia da numero 9 sia da numero 10 rossonero. Dopo Bayer Leverkusen-Milan, Morata ha lavorato in modo dettagliato per provare a ridurre il dolore al ginocchio che da qualche giorno lo sta condizionando in alcuni movimenti specifici. Ora, per il 'CorSport', è pronto per Fiorentina-Milan. Al 'Franchi', in passato, ha già segnato con la maglia della Juventus in due occasioni e ora vorrebbe tanto lasciare un segno anche con la maglia rossonera.

Morata, ha chiosato il quotidiano romano, è stato al centro delle polemiche negli ultimi giorni per via della diatriba social con Marco Ballarini, Sindaco di Corbetta (MI), accusato dal giocatore di aver violato la privacy familiare con un post in cui annunciava del trasferimento dello spagnolo nel piccolo paese in provincia di Milano. Una vicenda 'costata' a Morata il 'Tapiro d'Oro' di Striscia La Notizia, popolare trasmissione tv delle reti Mediaset. LEGGI ANCHE: Milan, la rivelazione di Giménez: “Un sogno quasi divenuto realtà”. I dettagli >>>