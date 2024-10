Santiago Giménez , attaccante classe 2001 nato in Argentina ma naturalizzato messicano, avrebbe potuto lasciare il Feyenoord per il Milan nell'ultimo giorno del calciomercato estivo. Lo ha rivelato lo stesso bomber sudamericano in un'intervista rilasciata alla 'ESPN'.

Milan, sfumato il colpo Giménez 'last minute'

"L’ultimo giorno di mercato per me è stato molto intenso - ha confessato Giménez -. Soprattutto le ultime ore. Il Milan è diventato molto concreto per me, ma la trattativa non poteva essere chiusa a causa dei tempi ristretti e del prezzo richiesto dal Feyenoord". Sfumato, quindi, il trasferimento della vita. "Il Milan per me è un club da sogno - ha proseguito l'attaccante del club di Rotterdam -. Sono cresciuto con giocatori come Ronaldo, Ronaldinho e Ricardo Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia un vasto interesse ti dà già la sensazione di essere importante".