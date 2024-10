CALCIOMERCATO MILAN

La stagione inizia ad entrare nel vivo con le partite di Serie A e Champions League ma in casa Milan, in prossimità della seconda sosta dell'anno per gli impegni delle Nazionali, si inizia a pensare (anche) alla sessione di calciomercato di gennaio 2025. La squadra di Paulo Fonseca, infatti, appare un po' corta, specialmente in alcuni ruoli ed alla luce di qualche infortunato di troppo. Plausibile, pertanto, che i dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, con l'ausilio del Senior AdvisorZlatan Ibrahimović, intervengano per puntellare l'organico a disposizione del tecnico portoghese.