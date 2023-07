Tutto su Yunus Musah, centrocampista americano dell'AC Milan: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. La scheda del giocatore

Biografia Musah

Nome: Yunus Musah

Luogo e data di nascita: New York City (USA), 29 novembre 2002

Scadenza contratto: 30.06.2028

Stipendio/ingaggio: 2 milioni di euro netti

Al Milan sotto contratto dal: 2023

Ruolo Musah: caratteristiche e skills

Ruolo: è un centrocampista duttile, in grado di giocare sia mezzala che da centrale in una mediana a tre o a cinque. Caratteristiche e skills: fisicità, velocità, accelerazione palla al piede sono le sue abilità principali, che lo rendono un calciatore box to box.

Yunus è un centrocampista esplosivo, in lui rivedo Clarence Seedorf: l'olandese è stato uno dei miei giocatori preferiti del Milan di Ancelotti. (Abdul Musah, fratello di Yunus)

Stipendio Musah oggi al Milan

Quanto guadagna Yunus Musah al Milan? Il suo stipendio oggi è di 2 milioni di euro netti a stagione fino al 2028, che al lordo delle tasse sono circa 2,62 milioni, potendo sfruttare i benefici del Decreto Crescita. Costo a bilancio: essendo stato acquistato per 18 milioni di euro più bonus, il suo impatto a bilancio nella sua prima stagione (2023-24) al Milan è di 3,6 milioni, cui va sommato l'ingaggio lordo. In totale quindi 6,22 Milioni.

Passaporto comunitario

Nato a New York da genitori di origine ghanese, si è trasferito presto in Italia, a Castelfranco Veneto. Qui, in provincia di Treviso, è cresciuto fino ai 10 anni e dato i primi calci al pallone con la maglia del Giorgione Calcio, prima di cambiare nuovamente Paese e di stabilirsi a Londra nel 2012. Essendo cresciuto in Italia, ha quindi passaporto italiano e comunitario, pur scegliendo di giocare con la Nazionale americana. Al Milan non occupa quindi una casella da extra-comunitario in rosa.

Per noi l'Italia sarà sempre Casa (Abdul Musah, fratello di Yunus)

Statistiche Musah e rendimento

STAGIONE SQUADRA PRESENZE GOL ASSIST 2020-23 Valencia 108 5 3 2023- Milan - - -

*Aggiornate alla stagione 2022-23

Curiosità

Nel 2019 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2002 stilata da The Guardian.

E' il giocatore più giovane ad aver disputato almeno 80 gare nella Liga Spagnola (statistica 2023)

Ha quattro passaporti: americano, italiano, inglese e ghanese

Nel Giorgione Calcio ha esordito come portiere, per poi spostarsi a centrocampo.

Musah e Gattuso

Ivan Gennaro Gattuso, detto Rino, è stato una bandiera del Milan. L'ex centrocampista rossonero, ha allenato al Valencia Yunus Musah e si è espresso così quando l'americano è stato accostato al Diavolo:

È un ragazzo per bene e ha una grande forza nelle gambe. Il mio consiglio è questo: bisogna aspettarlo - ha dichiarato lo storico numero otto rossonero. lo lo considero un grande acquisto

Carriera

Giovanili

Dopo aver mosso i suoi primi passi al Giorgione Calcio, in Italia, nel 2012 vola in Inghilterra per entrare nell'Academy dell'Arsenal

Valencia

Nel 2019 viene acquistato dal Valencia, che lo aggrega inizialmente alla seconda squadra, facendo il suo esordio in Seconda Divisione a settembre dello stesso anno. Nel 2020 viene invece aggregato alla prima squadra: il nuovo allenatore Javi Garcia lo conferma e schiera la prima volta il 14 settembre, subito titolare. Diventa così il primo americano a vestire la maglia del Valencia. Nella sua prima stagione (2020-21) con i grandi gioca 35 partite, segnando anche due gol. In quella successiva (2021-22) migliora il suo score (36 gare, 3 reti e un assist). Il 22-23 è invece il suo ultimo anno al Valencia: non segna, ma fornisce due assist nelle 37 uscite stagionali.

Milan

Il Milan lo acquista per 18 milioni più bonus e firma un contratto di cinque anni